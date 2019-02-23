Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Tienditas köprüsünde basına açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 100 tondan fazla 14 tırlık insani yardımın Guaido'ya teslim edildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere pasif şekilde Venezuela topraklarına girişine izin verilmesini istiyoruz. Bunu engellemek, insan haklarına karşı saldırıdır ve insanlığa karşı işlenen suç çerçevesinde ele alınabilir. Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır. Venezuela silahlı kuvvetlerinden doğru tarafta olmalarını ve insani yardım taşıyan kardeşlerini kabul etmelerini talep ediyoruz."

Guaido da insani yardımların Venezuela'ya barışçıl şekilde ulaştırılması çağrısını yineleyerek Venezuela halkını insani yardımları kabul etmeye davet etti.

Venezuela ordusundan ayrılarak Kolombiya'ya sığınan askerleri tebrik eden Guaido, "Chavezci" Venezuela halkını da "ülkenin iyileştirilmesine ve gaspı durdurmaya" çağırdı.

Venezuela krizi

Venezuela ordusuna mensup 3 askerin Venezuela hükümetinin kapattığı Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinden Kolombiya'ya sığındığı açıklanmıştı.

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.