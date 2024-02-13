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Dünya

Kolombiya, çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan etti

Kolombiya'da hükümet, çetelerle mücadele kapsamında, ülke geneli tüm hapishanelerde "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Sinan Doğan  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Kolombiya, çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan etti

Bolivar

Adalet Bakanı Nestor Osuna, yaptığı basın toplantısında, söz konusu kararın son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik işlenen şiddet olayları nedeniyle alındığını belirtti.

Özellikle aşırı kalabalık cezaevlerinde güvenlik güçlerinin operasyonlar yapabileceğini dile getiren Osuna, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

Osuna, cezaevlerinde "sürpriz baskın ve aramaların" gerçekleşebileceğini ve suç işlediği tespit edilenlerin ise başka hapishanelere nakledileceğini söyledi.

INPEC'in üst düzey yetkililerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua kasabasında, silahlı iki kişinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Saldırının hapishanelerle bağlantılı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda, "La Inmaculada" isimli çete lideri ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva ele geçirilmişti.

Operasyonun ardından çete mensupları bir trafik görevlisini öldürmüş, 8 aracı ateşe vermişti.


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