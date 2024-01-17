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Dünya

Köln'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Almanya'nın Köln kentinde ırkçılığa ve aşırı sağa karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Mesut Zeyrek  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Köln'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Köln

Neumarkt meydanında toplanan göstericiler ellerinde dövizler taşıyarak Deutzer Köprüsü'nden Ren Nehri'nin diğer yakasına doğru yürüdü.

Gösteride Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam'da gizlice görüştüklerinin ortaya çıkması da eleştirildi.

Taşınan dövizlerde ve atılan sloganlarda AfD'nin kapatılması istendi.

Yaklaşık 1000 kişinin katılacağı öngörülen gösteriye 30 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.

AfD'nin yasaklanması tartışmaları sürüyor

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş belirtiyor.

Forza araştırma şirketinin 12-18 Aralık'ta 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oranında destek görüyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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