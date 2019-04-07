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Dünya

Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı: 5 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Savan bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kız öğrenci öldü, 34 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.04.2019
Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı: 5 ölü

Yemen

Yemen'de, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların, başkent Sana'nın doğusunda bulunan Savan bölgesinde bir okulun yakınlarındaki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hadiri, saldırıda 5 kız öğrencinin öldüğünü, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 34 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının okulun yakınında bir plastik fabrikasının deposuna yapıldığını ifade ederek, bombardımanın ardından büyük bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Suudi Arabistan kaynakları ise koalisyon güçlerinin Husilerin askeri kamp olarak kullandığı hedefe operasyon düzenlediğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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