Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa’nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
logo
Dünya

Koalisyon güçleri Yemen'de ateşkesi 1 ay uzattı

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine 1 ay uzattı.

Said İbicioğlu   | 24.04.2020
Koalisyon güçleri Yemen'de ateşkesi 1 ay uzattı

Yemen

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, daha önce ilan edilen ve dün süresi dolan 15 günlük tek taraflı ateşkesin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in talebi üzerine uzatıldığını açıkladı.

Taraflara daimi ateşkes için müzakerelerde ilerleme fırsatı vermek, önemli ekonomik ve insani tedbirler üzerinde anlaşma sağlamak ve siyasi süreci sürdürme amacıyla bu kararın alındığını belirten Maliki, bunun ayrıca Yemen halkının acılarının hafifletilmesine ve özellikle ramazan ayında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye verdikleri önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Maliki, ateşkesin 23 Nisan Perşembe gününden itibaren bir ay geçerli olacağını belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hijyen ürünleri firması Trump'ın dezenfektan önerisi üzerine kullanıcıları uyardı
Almanya'da hafif solunum rahatsızlığı olanlara Kovid-19 testi yapılması isteniyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı
Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Benzer haberler

Koalisyon güçleri Yemen'de ateşkesi 1 ay uzattı

Koalisyon güçleri Yemen'de ateşkesi 1 ay uzattı

Yemen hükümeti, sel nedeniyle Aden'i felaket bölgesi ilan etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Kovid-19 Yemenlilerin sıkıntılarını artırıyor

İdlib’de ateşkesten sonra evine dönen sivillerin sayısı 185 bine ulaştı

İdlib’de ateşkesten sonra evine dönen sivillerin sayısı 185 bine ulaştı
İdlib'de ateşkesten sonra evlerine dönenlerin sayısı 120 bine yaklaştı

İdlib'de ateşkesten sonra evlerine dönenlerin sayısı 120 bine yaklaştı

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 242 kez ihlal etti

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 242 kez ihlal etti