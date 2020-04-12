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Dünya

KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiye'm' klibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir grup çocuk, yeni tip koronavirüse karşı verilen mücadelede Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 12.04.2020
KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiye'm' klibi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.


Klibin başında bir kız çocuğu "Bir başkadır benim memleketim" isimli parçayı seslendirirken, Kıbrıs Türkü çocuklar, Kovid-19 sebebiyle yaşanan zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Teşekkürler Türkiye'm" isimi klibi, Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Nesilden nesile; her şartta birlikte... #TeşekkürlerTürkiyem" ifadesini kullandı.


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