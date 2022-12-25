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Dünya

KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan yerel seçimlerde, sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00'de (TSİ 19.00) son buldu.

Mehmet Kemal Firik   | 25.12.2022
KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi

Lefkoşa

KKTC yerel seçimlerinde 208 bin 236 kayıtlı seçmen, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 768 sandıkta oy kullandı.

Sorunsuz şekilde tamamlanan yerel seçimlerin ilk gayriresmi sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.

Seçimlere katılım yüzde 68,85 oldu

YSK'dan alınan bilgiye göre, katılım oranları Lefkoşa'da yüzde 68,35, Gazimağusa'da yüzde 72,42, Girne'de yüzde 58,80, Güzelyurt'ta yüzde 67,80, İskele'de yüzde 69,45 ve Lefke'de yüzde 76,26 oldu.

YSK, ülke genelinde sandığa giden seçmen oranının yüzde 68,85 olduğunu belirtti.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT canlı yayınında, seçim yasaklarını ihlal eden bazı TV, internet sitesi ve medya kuruluşları ile ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Şefik, yerel seçimlere katılımın 2018'deki seçimlere göre biraz daha yüksek olduğunu söyleyerek, seçim sonuçlarının açıklanmasının gece yarısını bulabileceğini bildirdi.

KKTC polisinden yapılan açıklamada, seçim kanunlarını ihlal eden 13 kişi hakkında, oy verme işlemi sırasında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

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