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Dünya

KKTC'de yerel seçimler kasımda yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkede yerel seçimin kasım ayının son pazar günü yapılacağını söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 29.08.2022
KKTC'de yerel seçimler kasımda yapılacak

Lefkoşa

Üstel, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) Manşet+ programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi'nden geçen hafta oy çokluğuyla geçen "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" hakkında konuşan Üstel, belediyeler reformuyla ilgili sürecin 2008'de başladığını ve o yıl "siyasi bir kararla" köylerin belediyelere bağlandığını ancak sonrasında konuya hiç el atılmadığını anımsattı.

Üstel, bu tasarının kabul edildiği gün muhalefetin Meclis'te takındığı tavrı eleştirerek, muhalefet partilerinin iktidar oldukları dönemde belediyeler reformu ile ilgili adım atmadığını söyledi.

"Karma oyu kaldırma düşüncesindeyiz"

Belediyelerin kapatılmadığını, güçlendirmek amacıyla birleştirildiğini vurgulayan Üstel, bahse konu yasaya yöneltilen eleştirileri "siyasi" olarak niteledi.

Üstel, yerel seçimin kasım ayının son pazar günü yapılacağını anımsatarak, bundan sonraki yerel seçimlerin de 4 yılda bir kasım ayının son pazar günleri olacağını aktardı.

Ülkede istikrarın sağlanmasının önemine de vurgu yapan Üstel, "İstikrarın sağlanması için atacağımız bir diğer adım Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda değişiklik yapmaktır. Karma oyu kaldırma düşüncesindeyiz. Artık ülkeye istikrar getirmek için ne yapılması gerekirse yapma kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

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