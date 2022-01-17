Dolar
13.45
Euro
15.34
Altın
1,819.58
ETH/USDT
3,216.60
BTC/USDT
42,235.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
logo
Dünya

KKTC'de temaslı olan seçmenler de oy kullanabilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ocak'ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçiminde, Kovid-19 salgını nedeniyle "temaslı" olan seçmenler de oy kullanabilecek.

Muhammet İkbal Arslan   | 17.01.2022
KKTC'de temaslı olan seçmenler de oy kullanabilecek

Lefkoşa

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de 6 ilçeye kurulacak 763 sandıkta 2 bin 289 kişinin görev yapacağını, siyasi partilerin de sandıklar için 2 bin 345 temsilci görevlendirdiğini ve sandıklarda toplam 4 bin 634 kişinin görev üstleneceğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklarla sandıklarda çalışacak kişi sayısının 5 bin civarında olacağını ve her sandıkta bir de polisin görevli olacağını belirten Şefik, seçimde toplam 6 bine yakın kişinin görevli olacağını, seçim öncesinde tüm bu kişilere PCR testi yapılacağını açıkladı.

Şefik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin son kararına işaret ederek, izolasyon uygulaması kaldırıldığından temaslı kişilerin de oy kullanabileceğini söyledi.

Kovid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesinin yasak olacağını vurgulayan Şefik, Sağlık Bakanlığının pozitif kişilerle ilgili listeyi seçimden önce YSK'ye bildireceğini ve bu listenin ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık kurullarına aktarılacağını ifade etti.

Şefik, pozitif kişiler listesinde olduğu halde son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz eden seçmen olması halinde ilgili ilçe seçim kurulunun aranacağını kaydederek, sandık kurulunun ilçe seçim kuruluna danışmadan bu konuda herhangi bir karar veremeyeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

KKTC'de temaslı olan seçmenler de oy kullanabilecek

KKTC'de temaslı olan seçmenler de oy kullanabilecek

Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin yapılabilmesi için 6 ila 8 ay gerekli

Seçimlerin yapılamadığı Libya’yı hangi senaryolar bekliyor?

BM, Mali'deki cunta yönetiminden demokrasiye geçişi hızlandırmasını istedi

BM, Mali'deki cunta yönetiminden demokrasiye geçişi hızlandırmasını istedi
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 38. yılı

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 38. yılı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs mesajlarından memnun

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs mesajlarından memnun