Dolar
17.84
Euro
18.11
Altın
1,718.27
ETH/USDT
1,411.00
BTC/USDT
21,094.00
BIST 100
2,544.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması etkinliğine katılıyor Galatasaray futbol takımı, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’nın Salzburg şehrine geldi
logo
Dünya

KKTC'de kabinede değişiklik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun'un yerine UBP Milletvekili Alişan Şan atandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 26.07.2022
KKTC'de kabinede değişiklik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun'un yerine UBP Milletvekili Alişan Şan (sağda) atandı. Şan, Başbakan Ünal Üstel'i (solda) ziyaret etti.

Lefkoşa

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Atun'un istifasını kabul etti ve Atun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Şan'ı atadı.

Başbakan Üstel, açıklamasında, "Kendisine (Atun) çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunun altını çizen Üstel, "Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisinde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Atun, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK) Başbakanlığa bağlanması kararının ardından bu sabah istifasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

KKTC'de kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi Antalya Adliyesi'ne geldi
Bolu'da içme suyundan etkilenen 141 kişiden 44'ünün tedavisi devam ediyor
Trakya ve Marmara'yı korkutan çayır tırtılında iki haftalık mücadele tavsiyesi
İletişim Başkanlığının 'müşavir ve ateşe' kadrolarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

KKTC'de kabinede değişiklik

KKTC'de kabinede değişiklik

KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı

Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı