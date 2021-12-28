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Dünya

KKTC'de erken genel seçim için propaganda süreci başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak 2022'de yapılacak milletvekilliği erken genel seçim için propaganda süreci başladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 28.12.2021
KKTC'de erken genel seçim için propaganda süreci başladı

Lefkoşa

Buna göre, siyasi partiler ve bağımsız adaylar için başlayan seçim propaganda süreci, 22 Ocak 2022'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) propagandayla ilgili duyurusuna göre, seçime katılan siyasal partiler ve bağımsız adaylar, duvar ilanı asmak, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacak.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ve yazılar bulundurulması yasak olacak.

8 siyasi parti erken seçim için 400 aday belirlerken, 3 aday bağımsız olarak seçime katılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanacak seçmen sayısını 203 bin 183 olarak açıkladı.


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