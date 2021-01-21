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Dünya

KKTC'de deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 21.01.2021
KKTC'de deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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