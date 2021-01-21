KKTC'de deprem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.