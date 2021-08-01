Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla törenler düzenledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 01.08.2021
KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' kutlandı

Lefkoşa

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 45'inci, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 63'üncü ve Kıbrıs'ın fethinin 450'nci yılı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa'daki törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen ilk törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tümgeneral Topaloğlu'nun anıt özel defterini imzalaması ve Piyade Yüzbaşı Ahmet Dağhan Önkol'un konuşmasının ardından tören son buldu.

Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda da tören yapıldı.

"Anadolu Türkü her zaman yanımızdaydı"

Son olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Tümgeneral Topaloğlu, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri, diğer sivil ve askeri yetkililer ile sporcular katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Bora'nın açılış konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tatar kürsüye geldi.

Kıbrıs Türklerinin bu topraklardaki varlığının 1570'lere kadar gittiğini belirten Tatar, Kıbrıs'ta 450 yıllık bir tarihe sahip olduklarını ifade etti.

Tatar, "1 Ağustos 1571'de Osmanlı ordularının Kıbrıs'ı fethiyle Kıbrıs Türklerin Kıbrıs'taki hayat mücadelesi başladı. Çeşitli aşamalar ve evrelerden geçtik, Kıbrıs Türk halkı kutsal ve ulusumuza yakışır şekilde bu topraklarda direndi. Bütün bu direniş öyküsünde Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu Türkü her zaman yanımızdaydı." dedi.

TMT'nin 1 Ağustos 1958'de bir savunma örgütü olarak kurulduğunu hatırlatan Tatar, 1955'lerde terör örgütü EOKA'nın çirkin saldırılara başladığını ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için her türlü barbarlık ve zulme başvurulduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta yıllarca federasyon modelinin görüşüldüğünü ancak bunun artık bir anlamı olmadığını vurgulayarak, "Artık iki devletli bir çözüm, iki yan yana yaşayan egemen devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşmanın olabileceğini söyledik. Halkımız bunu onaylayan bir irade ortaya koydu. Daha da önemlisi Türkiye'nin bu siyasete tamamıyla destek vermesidir." dedi.

Tören, Boğazköy'de başlayan ve 16 kilometrelik mukavemet koşusunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Benzer haberler

KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' kutlandı

KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' kutlandı

KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a orman yangınlarıyla ilgili 'geçmiş olsun' telefonları

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
Fuat Oktay: AB, Ada'da 'çözüme hayır' diyen Rum kesimini bünyesine alarak çözümsüzlüğün tarafı olmuştur

Fuat Oktay: AB, Ada'da 'çözüme hayır' diyen Rum kesimini bünyesine alarak çözümsüzlüğün tarafı olmuştur
KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak

KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak