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Dünya

KKTC, Türkiye ile deniz ulaşımını canlandırmak üzere harekete geçti

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, "Turizm ve ticareti desteklemede sadece hava yoluna bağlı kalmak istemiyoruz. Denizcilik ulaşımını canlandırmak üzere çok ciddi çalışmalarımız olacak." dedi.

Mehmet Kemal Firik   | 18.01.2023
KKTC, Türkiye ile deniz ulaşımını canlandırmak üzere harekete geçti

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ada ülkesi olan KKTC için deniz taşımacılığı ve ticaretinin önem taşıdığını, bu doğrultuda son zamanlarda Türkiye ile olan deniz ulaşımını canlandırmak, teşvik etmek ve çeşitlendirmek üzere harekete geçtiklerini anlattı.

Erhan Arıklı, "Devlete ait Denizcilik İşletmeleri Şirketi'ni aktif hale getirerek, Girne-Mersin arasında sefer yapacak bir Ro-Ro gemisi satın aldık. Gemimiz 1,5 hafta sonra bize teslim edilecek. İç dizaynı yapıldıktan sonra mart ayında sefere başlayacak. Daha sonra Girne-Taşucu seferleri de düşünüyoruz. Gemimizin sefere başlamasının ardından bir de deniz otobüsü alacağız." diye konuştu.

Kıbrıs ile Mersin, Antalya ve Hatay'a olan deniz ulaşımının önem taşıdığını belirterek devletin girişiminin yanı sıra bu hatlarda faaliyet gösteren firma ve deniz otobüsü sayısını artırmak için de 2023'de önemli atılım ve açılımlar yapacaklarını dile getiren Arıklı, başta Antalya ve Alanya olmak üzere KKTC'ye turist getiren hatların boş bırakılmayacağını belirtti.

Turizm ve ticareti desteklemede sadece hava yoluna bağlı kalmak istemediklerini vurgulayan Arıklı, şöyle devam etti:

"Denizcilik ulaşımını canlandırmak üzere çok ciddi çalışmalarımız olacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay ile KKTC arasında çalışan deniz otobüsü seferleri mart ayında tekrar başlayacak. Onların da yeni bir deniz otobüsü alacaklarını öğrendik. Mersin ile KKTC arasındaki hatta özel şirketlerin yanı sıra devlet şirketinin gemisi de sefer yapacak. Devlet ve özel sektörün çalışmasıyla KKTC'yi Türkiye'nin kıyı kentlerine bağlayacak hatlarda bu yıl içerisinde önemli canlılık yaşanacak."

2023'ün, KKTC'nin deniz ulaşımı ve ticareti konusunda atılım yılı olacağını belirten Arıklı, bakanlık olarak bu alanda yoğun ve kararlı çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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