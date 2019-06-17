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Dünya

KKTC Başbakanı Tatar'dan 'Federasyon' açıklaması

KKTC Başbakanı Tatar,"Federasyon süreci tükendi, alternatif fikirlerin masaya getirilmesi gerekiyor" dedi.

Emel Öz Gözellik   | 17.06.2019
KKTC Başbakanı Tatar'dan 'Federasyon' açıklaması

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda federasyon sürecinin tükendiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başbakan Tatar, TMT Mücahitler Derneği yönetimini kabul etti.

Başbakan Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’yi güçlendirmek ve kalkındırmak, Kıbrıs Türk halkına refah sağlamak, bu topraklardaki hak ve çıkarları korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kıbrıs sorunun çözümüne de değinen Tatar, "Federasyon süreci tükendi, alternatif fikirlerin masaya getirilmesi gerekiyor." dedi.

Tatar, Avrupa Birliği (AB) çatısı altında iki devletin görüşülebileceğinin ilk kez hükümet programına yazıldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili ağızları da bundan söz ediyor. Aynı mealdeki görüşme sürecinin başlamasının hiçbir anlamı yok." diye konuştu.

Rumların Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini ve Türk tarafına meydan okuduğunu belirten Tatar, "Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz, hükümeti de bu anlayışla sürdüreceğiz. Biz ne kadar esneklik gösterirsek gösterelim, onlar zenginlikleri, yönetimi, başka unsurları paylaşmada esneklik göstermiyor. Rumların federasyon anlayışı, bizimkinden çok farklı. Mesele, muhaliflerimizin, bizden çok farklı düşünenlerin bile kabul edemeyeceği bir noktaya sürüklemek isteniyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere, Türkiye’nin pozisyonuna ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerdeki açıklamalarına dikkati çekerek, "Mücadelemize fazlasıyla destek olunuyor. Bunu önemsiyorum." dedi.

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