İdlib'de sığınmacı kampındaki 3 çocuk annesi Kaddor, "Esed rejimi evimize uçak saldırısı düzenlediğinde çok korktuğum için sütüm kesildi. Süt ve mama alacak paramız yok. Kızım açlıktan ağlar ben üzüntüden." dedi.

Fotoğraf: AA/ Burak Karacaoğlu

İDLİB - Burak Karacaoğlu/Eşref Musa

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından en büyük zararı görenlerin başında anneler ve bebekleri geliyor.

Şahit oldukları saldırıların dehşeti karşısında sütleri kesilen binlerce anne, maddi imkansızlıktan dolayı bebeklerini doyuracak takviye besin bulamıyor.

İmkansızlıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan çeşitli hastalıklara yakalanan bebeklerde anne sütü eksikliğinden kaynaklanan gelişim geriliği görülüyor.

Saldırılardan korkarak sütleri kesilen anneler bebeklerini doyurabilmek için yardım bekliyor.

Esed rejiminin evlerine uçakla düzenlediği saldırı sonrasında korkarak sütü kesilen Ramya Kaddor yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Kaddor, rejimin Hama kırsalına geçen yıl düzenlediği saldırıda abisini ve bir komşusunu kaybettiğini söyledi.

Saldırı anında hamile olduğunu aktaran Kaddor, "Çok korktum. Uçağın sesi çok ürkütücüydü. Kardeşim ve kardeşim gibi saydığım komşum gözlerimin önümde öldüler. O anlar aklımdan hiç çıkmadı." dedi.

Evlerine yapılan saldırı sonrası kaçarak İdlib ilinde, Türkiye sınırı yakınındaki bir kampa sığınan 3 çocuk annesi Ramya Kaddor, yaşadığı dramı "Esed rejimi evimize uçak saldırısı düzenlediğinde çok korktuğum için sütüm kesildi. Süt ve mama alacak paramız yok. Kızım açlıktan ağlar ben üzüntüden." diye anlattı.

Kaddor "Hamileyken elimi karnıma koyup korkudan bağırırdım. Ne ben iyi beslenebildim ne kızıma doğru düzgün süt temin edebildim. Yiyecek bir şey bulunsa da yaşadığımız korku ve üzüntüden yiyemezdik. Bebeğimiz doğduğunda 900 gramdı. Göğsümden süt vermeye çalıştım ama veremedim. Korkudan sütüm kesilmişti." şeklinde konuştu.

Kızının aç kalmasının kendisini çok etkilediğini, psikolojisinin bozulduğunu aktaran Kaddor şöyle devam etti:

"Üzüntüden 3 gün yemek yemedim. Kızım 28 günlük ve bir buçuk kilo civarında. Bebek maması lazım ama para yok. Kızımın diğer çocuklar gibi sağlıklı olmasını Allah’ın onu bana bağışlamasını dilerim. Kızım benim kalbimdir. O benim hayatımdır. Ona bir şey olursa bu hayatı istemiyorum."

Yaşadıkları yüzünden sütü kesilen bir diğer anne Emel Muhammed de köylerine düzenlenen hava saldırısı sonrası korkudan sütünün kesildiğini söyledi.

25 yaşındaki Emel, Esed rejiminin hava saldırısını şöyle anlattı:

"Bir gece helikopter üzerimizdeydi. Eşimi uyandırdım. Helikopter üzerimizde dedim. Çok korktum. Evimizin yakınlarında bir varil bombası patladı. Etrafımız duman ve tozla çevrildi. Evden çocuklarımı alarak koşarak çıktım. O gece hayli korktum. Oğlumun öldüğünü zannettim, nefes alabilsin diye ellerimle yukarıya kaldırdım. O zaman 6 aylık hamileydim, sonra oğlumu dünyaya getirdim. Ama yaşadığımız kokudan dolayı süt vermez oldum. Sütüm kurudu."

Bir kutu bebek mamasının 2100 Suriye Lirası (21 TL ) olduğunu ve eşinin iş bulursa günde 2000 Suriye Lirası kazanabildiğini belirten Emel, "Daha yemedik içmedik eve bir şeyler alamadık. Mama getiremediğimiz zaman bebeğimin ağlamaktan sesi kısılır. Biz yemeyelim yeter ki onun karnı tok olsun." diye konuştu.

Bir diğer anne Fevziye Hasan da, Esed rejimin evlerini vurduğu dönemde ikiz çocuklara hamile olduğunu ve çok korktuğundan düşük yaptığını anlattı.

Fevziye, "Yine hamile oldum ama sütüm kesildi. Doktora gittim. Yaşadığım travmadan olduğunu söyledi. Bebek maması veya süt tozu olmadığında ona yeşil çay içiririm. Haşlanmış pilav yediririm. Bebeğim bir aylık ve sadece 1.5 kilo." dedi.