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Dünya

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda 16'ıncı kez düzenlenen konferansta, sıklıkla terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

Yusuf Hatip   | 05.02.2020
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı Konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal (fotoğrafta) ve Zübeyir Aydar izleyici olarak katılırken, PYD/YPG terör örgütü yöneticilerinin isimleri de konuşmacı listesinde yer aldı.

Brüksel

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.

AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.

Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

PYD'nin siyasi kanadı da konuşmacı listesinde

SDG ve PYD'nin siyasi kanadı sözde Demokratik Suriye Meclisi (DSM), "kuzey ve doğu Suriye özerk yönetimi genel meclisi eş başkanı" Siham Kiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro'nun isimleri yarın devam edecek konferansın konuşmacı listesinde yer aldı.

Öte yandan, PKK propagandası yapan eski Roj TV yöneticilerinden "Amed Dicle" kod adlı Vahdettin Tayfur'un ismi de yayımlanan listede konuşmacılar arasında bulunuyor.

Konferansta, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.

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