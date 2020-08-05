Euro
8.34
Dolar
7.02
BIST 100
1,093.35
Altın
2,036.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, Pozantı Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılıyor İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Dünya

Kırgızistan'ın cazibe merkezi: Çunkurçak Vadisi

Kırgızistan'da doğal güzellikleri ve temiz havasıyla bilinen Çunkurçak Vadisi, kayak ve at sütü tedavi merkezleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Aliia Raimbekova   | 05.08.2020
Kırgızistan'ın cazibe merkezi: Çunkurçak Vadisi Fotoğraf:Aliia Raimbekova / AA

Bişkek

Başkent Bişkek'ten 30 kilometre uzaklıkta, Tanrı Dağları'nın yamacında yer alan Çunkurçak, kışın kayak yapma, yazın serinleme ve at sütü tedavisi görme imkanı sunuyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikte yer alan ve ismi "oyuk" anlamı veren Çunkurçak, Bişkek'e yakın yüksek dağlık vadilerden olmakla dikkati çekiyor.

Kışın vadiye kayak yapmak için gelen Bişkek sakinleri, yaz aylarında burada at sütü içiyor, piknik ve yürüyüş yapıyor. At turu severleri için vadide at turları düzenleniyor.

Vadide yer alan geleneksel ev yapımı konforlu çadırlar 24 saat boyunca hizmet verebiliyor.

Çunkurçak, nadir lale çeşitlerini korumak amacıyla oluşturulan Ulusal Biyolojik Parkı, kayak merkezleri ve altyapısıyla turizmin tüm çeşitleri için uygun koşullar oluşturuyor.

Kayak merkezi teleferikleri, yazın gelenler için yukarından manzara izleme imkanı sunuyor.

Çunkurçak, kil topraklı yollarıyla bisiklet ve diğer dağ spor çeşitleriyle ilgilenmek için de uygun ortam oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Koronavirüs dedektifleri' yüksek nem ve sıcağa rağmen fedakarca çalışıyor
Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla 'virüsün genom haritası' çıkarılacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 704 bini geçti
Son 24 saatte Çin’de 27, Güney Kore’de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Kırgızistan'ın cazibe merkezi: Çunkurçak Vadisi

Kırgızistan'ın cazibe merkezi: Çunkurçak Vadisi

Kırgızistan yasta

Kırgızistan'ın Issık Göl'ü en sakin günlerini yaşıyor

ABD'nin insan hakları ödülü verdiği Askarov cezaevinde hayatını kaybetti

ABD'nin insan hakları ödülü verdiği Askarov cezaevinde hayatını kaybetti