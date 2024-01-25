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Dünya

Kırgızistan'daki FETÖ okulunda öğrenciye şiddet

Kırgızistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait "Sapat Eğitim Kurumları" bünyesinde ülkenin Batken Bölgesi'nde faaliyet gösteren okulda bir lise öğrencisi öğretmenin saldırısına uğradı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Kırgızistan'daki FETÖ okulunda öğrenciye şiddet

Bişkek

Ülkede sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntüde, bir öğretmenin sınıftan koridora çıkardığı öğrencisinin yüzünü "acımazsızca" yumrukladığı ve diğer öğrencilerin sınıfı terk ettiği görüldü.

Öğretmenin öğrencisine şiddetini içeren bu görüntü sosyal ağlara ve medyaya düşmesinin ardından kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Resmi makamlar olaya ilişkin açıklama yaptı

Batken Bölge Valiliği Basın Merkezince yapılan açıklamada, olayın 22 Ocak'ta Batken Bölgesi'ndeki Kızıl Kiya şehrindeki "Sapat Uluslararası Eğitim Kurumu"na bağlı Kızıl-Kiya Lisesi'nde yaşandığını duyuruldu.

Bölge Emniyet Müdürlüğü de "çok sesli güldüğü" gerekçesiyle öğrencisine şiddet uygulayan 35 yaşındaki öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık inceleme komisyonu kuruyor

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının resmi internet sitesindeki olaya ilişkin açıklamada ise çocuk haklarının korunmasına yönelik bir komisyon kurulması ve yerinde inceleme yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Olayın polisin kontrolünde olduğu ifade edilen açıklamada, öğrencisini darbeden öğretmen ile okul müdür yardımcısının görevinden alındığı, okul müdürünün kişisel sorumluluğunun, pedagoji konseyinin acilen yapılacak toplantısında değerlendirileceği kaydedildi.

Olay devlet kanalının ana haber bültenine konu oldu

Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumunun (UTRK) bünyesindeki Alatoo-24 haber kanalında yayımlanan haber bülteninde, "Sapat Uluslararası Eğitim Kurumu'na bağlı Kızıl-Kiya Lisesi'nde öğrencisini yumruklayan öğretmen tutuklandı" denildi.

Haberde, öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüsüne ve gözaltındaki öğretmenin fotoğrafına yer verildi.

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