Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan'da YTB bursları için mülakatlar sürüyor

Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde yüksek öğrenim fırsatı sunan YTB öncülük ettiği "2020 Türkiye Bursları" için internet üzerinden başvuru yapan Kırgızistanlı öğrencilerin uzmanlardan oluşan ekiple mülakatları sürüyor.

Nazir Aliyev Tayfur   | 06.09.2020
Kırgızistan'da YTB bursları için mülakatlar sürüyor Fotoğraf: Nezir Aliyev/AA

Bişkek

Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde yüksek öğrenim fırsatı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) öncülük ettiği "2020 Türkiye Bursları" için internet üzerinden başvuru yapan Kırgızistanlı öğrencilerin uzmanlardan oluşan ekiple mülakatları sürüyor.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, AA muhabirine, Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim için öğrencileri mülakatla belirlemek üzere Kırgızistan'a geldiklerini ve mülakat sürecinin Bişkek'te başladığını Oş kentinde devam edeceğini belirtti.

Yusuf, 2020 yılında 171 ülkeden 160 bine yakın uluslararası öğrencinin Türkiye’de eğitim almak için YTB burslarına başvuruda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bu yıl YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programına Kırgızistanlı 1250 öğrencinin başvurduğunu ve aralarından seçilen 179 öğrencinin mülakata çağrıldığını aktaran Yusuf, mülakatları başarılı şekilde tamamlayan adayların Türkiye'ye gelmeye hak kazanacağını ifade etti.

Yusuf, Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde Kırgızistan'dan 4 bin 500 öğrencinin burslandırıldığını, bunlardan 1400'ünün mezun olduğunu söyledi.

"Türkiye eğitimde altyapı ve donanıma sahip bir ülkedir"

Kırgızistan'da başarılı gençlerin birinci derecede tercih ettiği ülkenin Türkiye olmasını istediklerini belirten Yusuf, "Türkiye eğitimde altyapı ve donanıma sahip bir ülkedir." dedi.

Yusuf, "Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkiye Türkçesini öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Burslarına, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası da yapılıyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

Ata yurdu Kırgızistan'da bulunmanın her zaman kendisi için şeref ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yusuf, "Bir tek arzumuz, Türkiye'den mezun olan gençlerin geri döneceği ülkesinin kalkınması ve halkının refahı için çalışmasıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan 'koronavirüs inmeye neden olabilir' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 75 bini geçti
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çin'de 10 Güney Kore'de 167 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1065, Meksika'da 475 kişi öldü

Benzer haberler

Kırgızistan'da YTB bursları için mülakatlar sürüyor

Kırgızistan'da YTB bursları için mülakatlar sürüyor

'Fennan Türki' hem ülkesi Etiyopya hem de Türkiye'nin kalkınmasına destek oluyor

YTB yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı