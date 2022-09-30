Dolar
18.53
Euro
18.07
Altın
1,663.33
ETH/USDT
1,322.80
BTC/USDT
19,271.00
BIST 100
3,177.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılmasına ilişkin düzenlenen törene katılıyor
logo
Dünya

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü

Kırgız-Tacik sınırında iki ülkenin sınır birlikleri arasında iki hafta önce yaşanan çatışmada 640 evin hasar gördüğü, bunlardan 430'nun da kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 30.09.2022
Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü

Bişkek

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmadan toplam 640 köy evinin hasar gördüğü, bu evlerden 430'nun kullanılmaz hale geldiği ve 210'unda ise tadilata ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Çatışmada, ayrıca 11 kamu binası, 18 sosyal tesis, 8 okul, 7 kreş, 3 sağlık ocağı, 1 köprü ve 55 otomobilin hasar gördüğü kaydedildi.

Yıkılan Kırgız köylerinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki Batken ve Leylek ilçelerindeki Ak-Say, Kapçıgay, Min-Oruk ve Dostluk köylerini ziyaret etti.

Caparov, Acil Durumlar Bakanlığı personeli, köylüler ve gönüllülerin bu köylerde yürüttüğü enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Köylülerle bir araya gelen Caparov, hükümetin yıkılan evleri, sosyal tesisleri ve diğer altyapıyı yeniden imarı için aldığı önlemler hakkında bilgilendirdi.

Caparov, yıkılan yapıların tümünün imar edileceğini belirterek, bunun için komisyon kurulduğunu ve ilk toplantısını 1 Ekim'de yapacağını ifade etti.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır birlikleri arasında 16 Eylül'de büyük çaplı bir çatışma yaşanmış her iki tarafta 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan tarafında 200'e yakın kişi yaralanmış ve 140 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan topraklarında meydana gelen olayları, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'a yönelik "önceden planlanmış kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirmişti.

İki ülke arasında çatışmalara sebebiyet verdiği düşünülen her iki taraftaki 4'er sınır karakollarının kaldırılmasını öngören protokol imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Benzer haberler

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada 640 ev hasar gördü

ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı

Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmayı olayların içinde kalan köylüler anlattı

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmayı olayların içinde kalan köylüler anlattı
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları

Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "Manas Haftası" etkinlikleri başladı

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "Manas Haftası" etkinlikleri başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet