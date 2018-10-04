Kim Kardashian'ın eski korumasına 6,1 milyon dolarlık dava

ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın eski korumasına 6,1 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

ANKARA

ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın eski korumasına 6,1 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

ABD medyasındaki habere göre, Kardashian'ın sigorta şirketi AIG, iki yıl önce Paris'teki otel odasında yaşanan soygun öncesi gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle ünlü ismin eski koruması Pascal Duvier'e 6,1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Kim Kardashian, 2016'da Paris'te kaldığı otelde silahlı soyguncuların saldırısına uğramıştı. Soyguncular tarafından elleri bağlanan Kardashian'ın milyonlarca dolarlık mücevherleri çalınmıştı. Duvier, Kardashian'ın otel odasında kaldığı soygun günü, kız kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian'ın korumalığını yapmıştı.

Kim Kardashian, soygundan sonra Pascal Duvier ile yollarını ayırmıştı.

Muhabir: Emel Öz Gözellik