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Dünya

KİK zirvesinden 'İran'a mesaj' çıktı

Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde İran'a "bölgeyi savaş sürüklememe" çağrısı yapıldı.

Gülşen Topçu   | 31.05.2019
KİK zirvesinden 'İran'a mesaj' çıktı

Mekke

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yaptığı çağrı üzerine Mekke kentinde düzenlenen olağanüstü Arap zirvesi başladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesinin sona ermesinin ardından başlayan ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği Arap zirvesine 21 ülkeden lider ve temsilci katılıyor.

Filistin İntifadası döneminde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü zirveden 19 yıl sonra düzenlenen Mekke'deki zirvede İran ile ABD arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilim ana gündem maddesini oluşturuyor.

Söz konusu olağanüstü Arap zirvesinin öncesinde KİK olağanüstü zirvesi düzenlenmişti. Kral Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Bu olağanüstü zirvelerin ertesi günü, Mekke'de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi öngörülüyor.

Zirveden "İran'a mesaj" 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde İran'a "bölgeyi savaş sürüklememe" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında gerçekleşen zirvenin kapanış bildirgesinde İran'a yönelik eleştiriler ağırlık kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların akabinde bölgenin tehlikeli ve olağanüstü bir aşamadan geçtiğine dikkat çekilen bildiride, İran'a, "bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme, terör örgütlerini desteklememe ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme" çağrısı yapıldı.

KİK üyesi ülkelerin güvenliğinin birbirinin ayrılmaz parçası olduğunun ve bu ülkelerden herhangi birine yapılacak bir saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılacağının vurgulandığı bildirgede, Husilerin başkent Riyad'daki petrol istasyonlarına yönelik saldırıları ile Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınandı.

BAE kara sularında geçen haftalarda 4 ticari kargo gemisine yönelik sabotaj eyleminin de kınandığı bildirgede, İran'a komşuluk ilkelerine bağlı kalma, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyma ve bunlara karşı güç ya da tehdit unsurunu kullanmama çağrısında bulunuldu.

"ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımları destekleyeceğiz"

Bildiride ayrıca, KİK ülkeleri ile ABD arasında bölgenin güvenlik ve istikrarını tesis edecek ikili anlaşmalar olduğuna işaret edildi ve ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımların destekleneceği vurgusu yapıldı.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

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