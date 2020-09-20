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Dünya

KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a sürpriz ziyaret

Katar'ın başkenti Doha'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Hacraf, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 20.09.2020
KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a sürpriz ziyaret

Doha

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'yı ziyaret eden Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile bir araya geldi.

Görüşmede KİK'in gidişatına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf'ın Katar'a gerçekleştirdiği "sürpriz" ziyaretin, Körfez krizinin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkelerinin Katar'a yönelik ablukalarının bitirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak Kuveyt'in desteklediği krizi çözme çabalarının henüz bir dönüm noktasına ulaşmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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