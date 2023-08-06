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Dünya

Kiev'deki Anavatan Heykeli'ne Ukrayna arması yerleştirildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Anavatan Heykeli'ne eski Sovyetler Birliği armasının yerine Ukrayna arması yerleştirildi.

Dmitri Chirciu  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Kiev'deki Anavatan Heykeli'ne Ukrayna arması yerleştirildi Fotoğraf: Oleksii Chumachenko/AA

Kiev

Ukrayna Tarihi İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde bulunan Anavatan Heykeli'ndeki armanın değiştirilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Ukrayna'nın simgesi ve dünyanın en büyük heykellerinden Anavatan'a güneş, buğday başağı, orak ve çekici içeren eski Sovyetler Birliği arması indirilerek "Trizub" diye bilinen Ukrayna arması takıldı.

Eski Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen heykelin "Ana Ukrayna" olarak adlandırılacağı belirtildi.

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