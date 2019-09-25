Euro
6.23
Dolar
5.69
BIST 100
102,618.40
Altın
1,512.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Merkez üssü Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi.

Behlül Çetinkaya   | 25.09.2019
Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

İslamabad

Merkez üssü Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi.

AA muhabirine açıklama yapan Azad Cammu ve Keşmir Enformasyon Bakanı Müştak Minhas, depremin vurduğu kırsal bölgelere askeri helikopterlerle ulaşıldığını belirtti.

Depremde yıkılan binalardan bugün çıkarılan cesetlerle ölü sayısının 37'ye yükseldiğini aktaran Minhas 500'ün üzerinde ise yaralı olduğunu kaydetti.

Kurtarma çalışmaların bugün sona ermesini beklediklerini bildiren Minhas, "Kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle hasar tespit ve yardım çalışmalarımız başlayacak. İhtiyaç sahiplerine barınak sağlanacak." diye konuştu.

Mirpur Valisi Çaudri Muhammed Tayyab da ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yolların zarar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.

Öte yandan, depremde zarar gören elektrik hatları, altyapı, okul, hastane ve cami gibi yapıların onarımı da askerlerin katılımıyla başladı.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Azad Cammu ve Keşmir-Pakistan sınırındaki Mirpur kenti yakınlarında dün yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem, ülkenin başkenti İslamabad başta olmak üzere Pakistan ve Hindistan'da da hissedilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan Keşmir halkının gönlünü fethetti'

Pakistanlı çocuklardan 'Keşmirli çocukları kurtarın' çağrısı

Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı

Darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı
'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus yapısını bozmak'

'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus yapısını bozmak'