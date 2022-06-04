Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,778.60
BTC/USDT
29,750.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı

Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 38 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 04.06.2022
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı

Kerkük

Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, AA muhabirine, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.

Freci, operasyonda 38 teröristin yakalandığını ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Freci, operasyonda terör örgütü DEAŞ'a ait 8 sığınağın imha edildiğini, 17 bomba düzeneği ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor

Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeniden Hasan Turan seçildi

Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeniden Hasan Turan seçildi