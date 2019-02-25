Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.02
Dolar
5.30
BIST 100
104,330.10
Altın
1,327.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca konuşuyor
logo
Dünya

Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı

ITC Başkanı Erşet Salihi, ''Türkmen basını farklı dillerde yayın yaparak sesini dünyaya duyurmalı." dedi.

Ali Mukarrem Garip  | 25.02.2019
Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Basın Günü dolayısıyla Türkmen Gazeteciler Cemiyeti bir etkinlik düzenledi.

Türkmen Basın Cemiyeti binasında düzenlenen kutlama etkinliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, kentteki basın mensupları, Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Muhammet Dağıstanlı, siyasi ve kültürel yetkililer katıldı. 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türkmen basını farklı dillerde yayın yaparak sesini dünyaya duyurmalı.'' ifadesini kullandı.

Türkmen basınının Kerkük'te 108 yıllık bir tarihi olduğuna dikkati çeken Salihi, çağın teknolojisi ve gelişmelerine daha ciddi şekilde ayak uydurulması gerektiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de Irak hükümetinin Türkmen basınını göz ardı ettiğini aktaran Salihi, basınımızı geliştirmek için Kültür bakanlığında Türkmence bölümün açılmasını defalarca istememize rağmen hala açılmadığını söyledi.

Türkmen basınının Irak genelinde iyi konumda olduğunu aktaran Kerküklü gazeteci Mervan el-Ani, ''Türkmen medyası Türk medyasını örnek alarak daha da gelişmesi gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de değişim mümkün mü?
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan

Benzer haberler

Telafer'den ayrılan Türkmenlerin yüzde 35'i bölgeye dönebildi

Telafer'den ayrılan Türkmenlerin yüzde 35'i bölgeye dönebildi

'Kerkük için her türlü katkıyı vermeye hazırız'