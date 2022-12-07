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Dünya

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük kentinin güneyinde varlığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Ali Makram Ghareeb   | 07.12.2022
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb / AA

Kerkük

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Operasyonun Havice ilçesinin Küçük Yorgun, Büyük Yorgun, Hamidiye ve Maliha köylerinin yanı sıra Hasa, El-Cenabi ve El-Yorgun vadileri yakınlarında düzenlendiğini belirten Nuri, Irak hava kuvvetlerinin destek verdiği operasyonda Haşdi Şabi'nin de yer aldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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