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Dünya

Kerkük'te düzenlenen gösteride Bağdat'taki terör saldırısı kınandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda kişi, başkent Bağdat'ta terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Ali Makram Ghareeb   | 22.01.2021
Kerkük'te düzenlenen gösteride Bağdat'taki terör saldırısı kınandı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük'te düzenlenen gösteride Bağdat'taki terör saldırısı kınandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda kişi, başkent Bağdat'ta terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Kerkük Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Irak bayrağı açarak saldırıda hayatını kaybedenleri andı. ( Ali Makram Ghareeb - Anadolu Ajansı )

Irak'ta, Kerkük Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Irak bayrağı açıp mumlar yakarak saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Terörü lanetleyen göstericiler, meydanın yakınındaki ana caddeden geçen araçları durdurarak sürücülere Irak bayrağı hediye etti.

AA muhabirine konuşan Kerküklü Sena Hamid, sivil insanların hayatına mal olan terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Hamid, Bağdat ve diğer kentlerde güvenlik zafiyetinin önünü geçilmedikçe saldırıların can almaya devam edeceğini söyledi.

Sivil aktivist Bekir Avcı ise hükümeti sorumlu tuttuklarını belirterek, "Saldırıların önüne geçmek için istihbarat biriminin güçlendirilmesi gibi ciddi adımlar atılmalı." dedi.

Avcı, siyasi kriz ve ekonomi sorunların yanına terör saldırıları eklenince ülkede yaşamın daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Bağdat'ta dün bir pazar yerinde düzenlenen çifte intihar saldırısı sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayda güvenlik açığı bulunduğuna işaret etmiş ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimleri görevden almıştı.

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