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Dünya

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kırsalındaki Çakmağa köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Ali Makram Ghareeb   | 18.02.2020
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Kerkük

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük vilayeti kırsalında düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Çakmağa köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Kemal, teröristlerin olay yerinden kaçtığını aktardı.

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