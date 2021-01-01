Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirdiği bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir Irak askerinin öldüğü, dört askerin ise yaralandığı belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 01.01.2021
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Kerkük

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir askeri aracın yoldan geçtiği sırada bombalı saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Saldırının terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri bombanın askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını aktardı.

Nuri, saldırı sonucu bir Irak askerinin öldüğünü, dört askerin ise yaralandığını ifade etti.

Saldırıdan sonra patlamanın meydana geldiği Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Altınordu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi

Benzer haberler

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
İran’ın Afganistan barış sürecine müdahil olma çabaları

İran’ın Afganistan barış sürecine müdahil olma çabaları