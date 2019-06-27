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Dünya

Kerkük'te bombalı saldırılar: 1 ölü, 10 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde iki bölgede eş zamanlı olarak düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İdris Okuducu   | 27.06.2019
Kerkük'te bombalı saldırılar: 1 ölü, 10 yaralı

Kerkük

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Hazra ve Ras el-Cisr mahallelerinde daha önce yola tuzaklandığı düşünülen bombalar yolcu minibüslerinin geçişi sırasında infilak etti.

erör saldırısı olduğu ifade edilen iki olayda,1 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında geçen mayıs ayında da art arda 6 bombalı saldırı gerçekleşmiş, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bildirilen bu saldırılarda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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