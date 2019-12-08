Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kerküklü Araplar Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

Kerkük'teki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesinin yeterli olmadığını söyledi.

Ali Mukarrem Garip   | 08.12.2019
Kerküklü Araplar Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bu duruma gelmesinin nedenlerinden birinin Irak Anayasası olduğunu savundu.

Irak yönetim sisteminde köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini söyleyen Şimmeri, ''Irak Anayasası'nda değişiklik yapılması gerekiyor.'' diye konuştu.

Bağdat'taki göstericilerin hedefinin ülkeye gerçek reformların getirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimmeri, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Şimmeri, Irak Meclisinin de lağvedilmesi gerektiğini belirterek ülkede siyasette yeni bir sayfanın açılmasını istedi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim

Benzer haberler

Kerküklü Araplar Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

Kerküklü Araplar Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi istifaya götüren süreç

Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi istifaya götüren süreç

Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edecek

Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edecek