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Dünya

Kerkük’te Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 3 ölü

Irak’ın Kerkük kentinin Beşir kasabası yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 17.09.2020
Kerkük’te Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 3 ölü

Kerkük

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada , Beşir kasabası yakınlarındaki Asi köyüne terör saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Kemal, saldırıda Haşdi Şabi Türkmen gücüne ait 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Saldırıda DEAŞ mensuplarının Asi köyünü ele geçirmek istedikleri bilgisini veren Kemal, ancak güvenlik güçleri tarafından geri püskürtüldüklerini dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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