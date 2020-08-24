Kerkük’te DEAŞ saldırısında 4 asker öldü
Irak’ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü bildirildi.
Bağdat
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.