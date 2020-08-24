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Dünya

Kerkük’te DEAŞ saldırısında 4 asker öldü

Irak’ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü bildirildi.

Haydar Karaalp   | 24.08.2020
Kerkük’te DEAŞ saldırısında 4 asker öldü Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Bağdat

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi. 

Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.

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