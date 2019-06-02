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Dünya

Kerkük saldırılarının faillerinden biri yakalandı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük'ün güneyinde bir köye yapılan baskında saldırıların faillerinden biri yakalandı." açıklamasında bulundu.

Ali Mukarrem Garip   | 02.06.2019
Kerkük saldırılarının faillerinden biri yakalandı

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıların faillerinden biri, kent merkezinde düzenlenen baskında yakalandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, ''Kerkük'ün güneyinde bir köye yapılan baskında saldırıların faillerinden biri yakalandı.'' ifadesini kullandı.

Kerkük polisinin kentin güneyindeki Atşana köyüne baskın düzenlendiğini aktaran Kamil, söz konusu şüphelinin, kaldığı eve düzenlenen baskında gözaltına alındığını söyledi.

Şüpheli DEAŞ militanı çıktı

Şüphelinin boş bir evde bulunduğunu dile getiren Kamil, ''Gözaltına alınan kişinin terör örgütü DEAŞ militanı olduğu ortaya çıktı.'' bilgisini paylaştı

Kamil, militan hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları geri aldığını açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidinin en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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