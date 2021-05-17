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Dünya

Kenya'daki sel felaketinde 7 bin kişi evini terk etti

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 7 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 17.05.2021
Kenya'daki sel felaketinde 7 bin kişi evini terk etti

İstanbul

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenya'da seller nedeniyle ülkedeki 400'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Kenya'nın batı ve güney kesimlerinde 13-14 Mayıs'ta etkili olan yağışlar sellere neden oldu ve yaklaşık 7 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Endau ve Kipsangui nehirlerinin taşması da sellere yol açtı.

Mutuine Nehri üzerindeki köprüyü geçmeye çalışan 4 kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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