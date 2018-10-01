KDP ve KYB'den seçimde karşılıklı hile suçlaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan milletvekili seçimlerinde hile iddiasında bulunuldu.

ERBİL

Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Seçim İşleri Ofisinden Sorumlu Hasro Goran, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ismini zikretmeden Süleymaniye ve Erbil'in Koysancak ilçesinde hile yapıldığı iddiasını dile getirdi.

Hilelerin yapıldığı bölgelerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonuna şikayette bulunduklarını belirten Goran, KDP gözlemcilerinin söz konusu bölgelerde fiziki saldırıya da uğradığını ileri sürdü.

Öte yandan KYB resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Erbil ve Duhok sınırlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunularak, yasal yollara başvurulduğu belirtildi.

KDP, Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Toplum Partisi (Komel), yaptıkları ortak açıklamada, Erbil'in Koysancak'taki tüm sandık sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal