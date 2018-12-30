KDC'de 2 yıldır ertelenen seçimler için halk sandık başına gitti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, halk 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için oy kullandı.

DAKAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Sandıklar saat 6.00'da açılırken, şiddetli yağış nedeniyle başkent Kinşasa'da katılımın az olduğu belirtildi.

KDC'de yaklaşık 39 milyon seçmen, cumhurbaşkanını, milletvekillerini ve yerel meclis üyelerini belirleyecek.

Seçimde, 21 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, iktidarın cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Ramazani Shadary ve muhalif aday Martin Fayulu, aynı merkezde oy kullandı.

Kabila, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlardan oy kullanmalarını istedi.

Muhalif aday Fayulu da "Bugün insanların mutsuzluğuna ve Kabila'nın diktatörlüğüne son vereceğiz." ifadesini kullandı.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten ve anayasa gereği bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Seçim Komisyonu, 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimi, başkentteki ofisinde çıkan yangında seçimde Kinşasa'da kullanılacak materyallerin yüzde 80'inin yandığı gerekçesiyle 30 Aralık'a ertelemişti.

Ülkenin doğusundaki Beni ve Butembo kentleri ile batıda Yumbi kentinde ise seçimler Ebola salgını ve güvenlik eksikliği gerekçesiyle Mart 2019'a ertelendi.

Muhabir: Alaattin Doğru