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Dünya

Kazakistan'ın 2 bin 500 yıllık 8. 'Altın Elbiseli Adam'ı tanıtıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, 2019'da bulunan 2 bin 500 yıllık "Altın Elbiseli Adam"ın rekonstrüksiyonu törenle tanıtıldı.

Meiramgul Kussainova   | 14.12.2021
Kazakistan'ın 2 bin 500 yıllık 8. 'Altın Elbiseli Adam'ı tanıtıldı

Kazakhstan

Kazakistan Milli Müzesi’nin "Altın" salonunda düzenlenen törene, ülkenin önde gelen tarihçileri, arkeologları, milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe eyaletine 300 kilometre mesafedeki Taskopa kurganında keşfedilen yeni Altın Elbiseli Adamın rekonstrüksiyonunun tanıtımı yapıldı.

Ülkenin 8. Altın Elbiseli Adamı olarak kayıtlara geçen keşif, 2019 yılında arkeolog Arman Beysenbayev tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce altınla işlenmiş elbise ve eşyalarla defnedilen adamın, Erken Demir çağında bölgede hüküm süren göçebe ve savaşçı bir halk olan Sarmatların kahraman asker başı olduğu öğrenildi.

Arkeolog Beysenbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde, askerlerin toplumun üst tabakasına ait bireyler olarak kabul edildiğini ve savaşta büyük mücadele vererek hayatını kaybeden askerlerin ise özel defin töreniyle toprağa verildiğini söyledi.

Taskopa kurganındaki bu Altın Elbiseli Adamın da bir asker başı olduğunu aktaran Beysenbayev, "Mezarında binlerce altın parçaları ile düğümlenmiş altın iplerine rastladık. Bunun yanı sıra altınla kaplı kılıcı ile özel eşyaları da vardı. Ancak biz altının daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Mezar, büyük ihtimalle defin töreninden sonra düşman kavimler tarafından soyulmuş olabilir." dedi.

Beysenbayev, altın parçalarında bitki ve İskitlere ait hayvan stili motiflerin kullanıldığını belirterek, "1969’da keşfedilen ilk Altın Elbiseli Adamın mezarından çıkan altınlarda da hareket halindeki hayvanların resimlerine sıkça rastlıyoruz. Burada da aynı stili görüyoruz. Çünkü zamanın göçebe kuyumcuları, canlı bir hayvanın hareketlerle tasvirini yapma işinde ustaydı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Milli Müze Müdürü Arıstanbek Muhamediuly da Altın Elbiseli Adamlara sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi olduğuna dikkati çekerek, "Salgın öncesi yaptığımız 'Altın Elbiseli Adamın Dünya Turu' projesi bu sözlerime büyük örnek olacak. Gittiğimiz her ülkede sergiyi uzatma talebi aldık. Atalarımızdan miras kalan Altın Elbiseli Adamlarımızı tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz." diye konuştu.


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