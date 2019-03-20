Kazakistan'da Nevruz renkli ritüellerle kutlanacak
Kazakistan'da halk Nevruz'da bayram sofraları hazırlıyor, geleneksel kıyafetler giyerek kültürel ve spor etkinliklerine akın ediyor.
Astana
Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Kazakistan'da sofra hazırlama, milli kıyafetleri giyme ve fidan dikme gibi ritüellerle kutlanacak.
Nevruz, 2009 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve 2010 yılında da Dünya Nevruz Bayramı ilan edilmesiyle uluslararası bayrama dönüştü.
Uzun kış aylarından sonra doğanın yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz, Kazakistan'da 21-23 Mart tarihlerinde kutlanıyor. Bu kapsamda, ülke genelinde çeşitli kültürel ve spor etkinlikleri düzenleniyor.
Toplumsal birlik, dayanışma ve yardımlaşma bayramı olan nevruzda halk bayram sofraları hazırlıyor, geleneksel kıyafetler giyerek, kültürel ve spor etkinliklerinin düzenlendiği açık ve kapalı alanlara akın ediyor. Bayramda ayrıca fidan dikme etkinliği de gerçekleştiriliyor.
"Nevruz, gelenekleri toplum arasında yaygınlaştırmak için bir büyük fırsat"
Kazakistan Milli Müzesi Halk Hazinesi Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkanı ve tarihçi Akan Ongarulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nevruz kutlamasının başlangıcının bronz çağlarına dayandığını, bayramın doğanın yenilenmesi, yeni günün gelmesini simgelediğini söyledi.
Ongarulı, asırlardır nevruzu kutlayan Kazakların, 1920'li yıllarda siyasi nedenlerden dolayı kutlayamadığını ancak 1980'li yılların sonunda tekrar kutlanmaya başladığını aktardı.
Kazakistan'ın bağımsızlığı kazanmasıyla nevruz kutlamalarına büyük önem verildiğini ifade eden Ongarulı, ülkesinde nevruzun resmi olarak 3 gün kutlandığını ancak kültürel etkinliklerin bir hafta boyunca yapıldığını kaydetti.
Ongarulı, bayram dolayısıyla düzenlenen kültürel etkinliklerde geleneksel dans ve şarkı gösterilerinin yanı sıra geleneklerden örnekler gösterildiğini, milli yemekler ikram edildiğini ifade etti.
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