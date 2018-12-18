Kazakistan'da Han Çadır'a yoğun ilgi

Fotoğraf: AA/Aliia Raimbekova

ASTANA - Aliia Raimbekova

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki önemli mimari eserlerden Han Çadır, geleneksel çadır özelliğiyle turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında öne çıkıyor.

Fikir babası Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve tasarımcısı mimar Norman Foster olan Han Çadır, bünyesinde 150’ye yakını uluslararası olmak üzere 200'ün üzerinde marka, eğlence merkezi, sinema, restoran ve sky beach kulübünü barındırıyor.

Binanın üst katındaki sky beach kulübündeki deniz kumu bulunan plajlı havuz, kışın 6 ay sürdüğü Astana’da misafirlere yaz havası yaşatıyor.

Çadırların hanı anlamına gelen Han Çadır, dışarıdan bakıldığında Türk halklarının geleneksel çadırını anımsatıyor. Yüksekliği 150 metre olan yapı 6 kattan oluşuyor.

AVM’nin Genel Müdürü Engin Asralan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da temeli atılan Han Çadır'ın inşaatının 2010’da tamamlandığını belirterek, yapı inşaatının bir Türk firması, çatı kaplamasının da dağcılar tarafından yapıldığını ifade etti.

Alman dağcıların soğuk hava nedeniyle inşaata devam edemediğini söyleyen Asralan, "Han Çadır'ın açılmasına son beş ay kalmıştı. Türkiye Dağcılık Federasyonuna başvurduk. 400 Türk dağcı geldi ve eksi 40 derecede çalışarak, binanın kaplanmasını yaptı ve açılışa yetiştirdi." dedi.

Asralan, AVM'nin resmi açılış töreninin Astana'nın başkent oluşu ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in doğum günü olan 6 Temmuz 2010’da yapıldığını anımsatarak, "Törene Türkiye'nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra 12 ülkeden cumhurbaşkanı ve başbakanlar katıldı." diye konuştu.

Binada İtalyan, Özbek, Türk restoranları ve diğer kafe alanları bulunan AVM'nin aynı zamanda bir eğlence merkezi olduğuna dikkati çekerek, 4 bin metrekarelik alanda dinozor parkı, 38 metre yükseklikten serbest düşüş, korku tüneli ve bilgisayar oyunları olduğunu kaydetti.

Han Çadır'ın beşinci katında yerden ısıtmalı doğal deniz kumunun bulunduğu bir havuzun hizmet verdiğini söyleyen Asralan, "Astana dünyanın ikinci soğuk başkenti. Dolayısıyla böyle bir hava durumuna sahip bu şehirde insanların 12 ay boyunca ülkede belki bulamadıkları dinlenme fırsatını böyle bir tesisle verme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Turistlerin ziyaret ettiği mekan

Asralan, AVM'nin tam ortasındaki bin metrekarelik alanda çeşitli kültürel etkinlikler yapıldığını aktararak, "Çadırı insanların geldiklerinde sadece alışveriş yapması ya da yemesi içmesi değil, hafta içinde yaşadıkları iş stresi gibi olumsuzlukları unutabilecekleri bir rahatlama merkezi olarak da planladık." diye konuştu.

Yaptıkları çeşitli kampanyalarla ziyaretçilere ev ve araba olmak üzere çeşitli hediyeler verdiklerini, yurt dışına tatillere gönderdiklerini ifade eden Asralan, "Kampanyalar sırasında koridorlarda yürümekten zorlandığımız zamanlar yaşadık." dedi.

Asralan, Han Çadır'ın yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekana dönüştüğünün altını çizerek, "Astanalıların, yurt dışından veya bölgelerden gelen misafirlere Han Çadır'ı mutlaka gösterdiğini, tavsiye ettiğini ve gezdirdiğini biliyoruz. İnsanların bu yapıyı kendi mekanlarını anlatıyor gibi gururla anlatmalarından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Böyle bir çadırın dünyada benzerinin görülmediğini dile getiren Asralan, "Han Çadır, dış görüntüsü, ismi itibarıyla çadırların hanı anlamına geliyor. Kazak ve Türk halklarının eskiden yaşadıkları geleneksel evin havasında olmasının binayı, dünyada da popüler yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin perakende sektörünü ilerletti

Asralan, AVM'nin açılmadan önce Kazakistan'da uluslararası marka sayısının az olduğunu, daha çok bavul ticaretine dayalı satışlar olduğunu söyleyerek, "AVM'ye uluslararası markaların gelmesiyle, ülkenin perakende sektörü üç beş adım ilerledi. Perakende önemli bir sektör haline geldi." dedi.

Asralan, satışların kayıt altına alınması, alışverişlerin kredi kartlarıyla yapılması ve fişlerin verilmesinin ülke ekonomisine katkısı olduğunu anlattı.