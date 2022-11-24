Kazakistan’da Türkiye Mezunları Derneği açıldı
Kazakistan’da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Türkiye Mezunları Derneği faaliyetine başladı.
Astana
Başkent Astana’da düzenlenen derneğin açılış törenine YTB Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Otandastar Vakfı Başkanı Abzal Saparbekulı, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Turhan Dilmaç’ın yanı sıra Türk kurumları temsilcileri ve çok sayıda Kazakistanlı Türkiye mezunu katıldı.
İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra 1992’de Türkiye’ye eğitim görmek için giden ilk Kazak öğrencilerin İstanbul havalimanında karşılandıkları video gösterildi.
YTB Başkanı Eren, törende bir araya geldiği Kazakistanlı Türkiye mezunlarına hitap etti.
Eren, daha sonra Kazakistan’da kurulan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Asılbek Razakov ile kurdele kesti ve mezunlarla aile fotoğrafı çektirdi.
Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Eren, Kazakistan’ın 1992'de yeni bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye’ye öğrenci göndermeye başlayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.
Eren, bunu istikrarlı bir şekilde devam ettiren Kazakistan’a müteşekkir olduklarını belirterek, “Kazakistan’dan Türkiye’ye üniversite okumaya gelmiş her bir Kazak gencini kendi gençlerimizden ayırmadık. Öyle de aziz bildik ve onlara kıymet verip, sahip çıkmaya gayret ettik.” dedi.
Türkiye’nin 1992’den bu yana 5 bin 800’den fazla Kazak gencine burs imkanı sağladığını ve şu anda YTB’nin buraya her yıl 200’e yakın lisans, yüksek lisans ve doktora bursu verdiğini kaydeden Eren, şunları söyledi:
“Kendi imkanlarıyla gelen binlerce genç de var. Kazakistan’da 7 binden fazla Türkiye mezunu olduğunu biliyoruz. Bu rakamlara baktığımızda artık mezun hareketliliğimizin çok yüksek olduğunu göz önüne alarak Kazakistan’da Türkiye mezunları arasındaki iletişimi devam ettirecek, birbirleriyle olan işbirliklerini somut olarak kurumsal çatı altında gerçekleştirebilecekleri ve Türkiye’de de diyalogları sürdürebilecekleri kurumsal bir yapının kurulmasının çok iyi olacağını düşündük.”
Eren, bu bağlamda Kazakistan’daki mezunlara bir derneğin kurulması yönünde tavsiyelerini ilettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:
“Onlar da Kazakistan’daki Türkiye mezunları derneğine yönelik bir çalışma yaptılar. Bugün uzun bir aradan sonra Kazakistan’daki mezunlarımızla Türkiye Mezunları Derneğinin adeta bir başlangıcını yapmış olduk. Bundan sonra buradaki derneğimiz, Türkiye’de okumuş Kazakistan’daki farklı sektörlerde faaliyet gösteren mezunlarımızın iletişimini koruyor olacak. Biz Türkiye mezunlarımızın iki ülke ilişkilerine ekonomik, siyasi ve kültürel olarak katkı sağladığını biliyor ve bunların sayısını artırmak istiyoruz.”
YTB ve Kazakistan Otandastar Vakfı arasında işbirliği mutabakatı zaptı imzalandı
Eren ayrıca, Astana’daki temasları kapsamında Kazakistan’ın yurt dışında yaşayan diasporasına yönelik faaliyetler yürüten Otandastar Vakfı ile işbirliğine dair mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.
Eren, söz konusu mutabakat zaptının daha çok tecrübe paylaşımı ve ortak projeler alanını kapsadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“YTB olarak eğitim ve kültür alanında Kazakistan’ın bu yeni döneminde de ilişkileri üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu kapsamda muhatap kurumumuz Otandastar Vakfı ile mutabakat zaptı imzalayarak gelecek süreçte de yapacağımız faaliyetleri detaylandıracağız.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.