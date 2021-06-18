Kazakistan’da engelli çocuklar ata binerek tedavi oluyor
"At eşliğinde tedavi" anlamına gelen hipoterapi; fiziksel, zihinsel ve duysal bozukluğu olan hastaların iyileşme sürecinde destek amaçlı uygulanan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.
Kazakhstan
Kazakistan’da otistik, fiziksel ve zihinsel bozukluğu olan çocuklar ata binerek tedavi oluyor.
"At eşliğinde tedavi" anlamına gelen hipoterapi; fiziksel, zihinsel ve duysal bozukluğu olan hastaların iyileşme sürecinde destek amaçlı uygulanan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Zamanında Hipokrat’ın "Ata binen hastalar çabuk iyileşir" teziyle desteklediği hipoterapi yöntemi, özellikle engelli çocukların tedavisinde sıkça kullanılıyor.
Kazakistan’da da son yıllarda ata binerek günlük yaşam becerilerini geliştiren çocuk sayısı artıyor. Başkent Nur Sultan’da bulunan özel at çiftliğinde her hafta onlarca otistik, fiziksel ve zihinsel bozukluğu bulunan çocuk, ata binerek tedavi oluyor.
At, zihinsel engelli çocukları sakinleştiriyor
14 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu at çiftliğine getiren anne Saltanat Omarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu haftada 2 kez ata bindirdiğini söyledi. Omarova, "Oğlum, hatalı doğum nedeniyle engelli kaldı. Gördüğünüz gibi fiziksel olarak bir sorunumuz yok ancak 3 yaşına geldiğinde zihinsel gelişiminde gecikme fark ettik." dedi.
Doktor tavsiyesiyle 3 yıl önce hipoterapiye başladıklarını anlatan Omarova, "Birinci yıl oğlum korkusundan ata hiç yaklaşmadı. Sadece izliyordu sonra alıştı ve ata binmeyi başardı. Zaman geçtikçe kendisi 'ata gidelim' demeye başladı." diye konuştu.
Omarova, oğlunun her aktiviteyi beğenmediğini ancak ata binmeyi çok sevdiğini belirterek "Zihinsel engelli çocuklarda psikolojik ve ani davranışlar çok oluyor. At, onları sakinleştiriyor. Binmese de ata yaklaşmak bile bu tip çocuklara huzur veriyor ve olumlu etkiliyor." diye konuştu.
Nur Sultan’daki engelli çocuklar merkezinde bakıcı olan Tazagül Begimbayeva da ebeveynlerin işleri dolayısıyla çocuklarını bu gibi aktivitelere getiremediklerini anlatarak "08.00'den 18.00'e kadar çocuklar bizimle. Merkez olarak ebeveynlerin izniyle çocuklarımızı hipoterapiye getiriyoruz. Bugün sıra Anel ve Maksim’de. Anel kızımız 10 yaşında ve görme engelli. At, ona güven veriyor ve sorunsuz bir şekilde uzmanların tarif ettiği hareketleri yapıyor." dedi.
Çocuklar, at üstünde denge kontrolü fonksiyonunu geliştiriyor
Hipoterapi Uzmanı İvan Şatkovskyi, atların vücut ısılarının insandan 1,5 derece daha yüksek olması dolayısıyla çocuklarda kan akışının artmasında, pelvik kaslarının güçlenmesinde etkili olduğunu dile getirdi. Şatkovskyi, at üstünde çeşitli egzersizler yaparak çocukların denge kontrolü fonksiyonunu da geliştirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Hipoterapi süreci, özel çocuklarımızda yavaş ilerliyor çünkü bazıları ilk gün ata binerken, bazılarının alışması aylar alıyor. Ancak etkisini birkaç ayda gösteriyor. Benim tecrübemde, çok az hareket eden bir kız çocuğunun 6 ayda daha fazla adım atmaya başladığını gördüm. Atlar, bu gibi çocukları hissediyor ve zaman geçtikçe onlara uyum sağlıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.