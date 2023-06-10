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Dünya

Kazakistan 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınıyla mücadele ediyor

Kazakistan’ın doğusunda yer alan Abay eyaletinde 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Meiramgul Kussainova  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Kazakistan 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınıyla mücadele ediyor Kaynak: Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı

Astana

Yangın nedeniyle 3 orman işçisi hayatını kaybetti, 11 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 316 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Alihan İsmailov’un orman yangınıyla ilgili acil toplantı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, 8 Haziran’da ülkenin doğusundaki Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda çıkan yangının dün hızla yayılmaya başladığı belirtildi.

Yangının yayıldığı alanın 60 bin hektarı aştığı kaydedilen açıklamada, söndürme çalışmaları için komşu eyaletlerden asker ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede durumun kontrol altında olduğu ve yangının köylere sıçrama tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangına 1000'e yakın itfaiye eri, 237 ekipman ve 11 helikopterle müdahale ediliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 11-13 Haziran'da Vietnam’a planladığı resmi ziyaretini erteleyerek yangının daha fazla yayılmasını önlemek için hükümete, tüm teknik ve insani kaynağını seferber etme talimatı verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Yuryi İlyin’i görevden aldı.

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