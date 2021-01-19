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Dünya

Katar'dan Körfez ülkelerine 'İran ile diyalog' çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa girmeye davet ederek, "Hükümetimiz bu diyaloğun kurulacağını umuyor ve bunun olması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Dildar Baykan   | 19.01.2021
Katar'dan Körfez ülkelerine 'İran ile diyalog' çağrısı

Washington

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa girmeye davet ederek, Katar'ın bu diyaloglara ara buluculuk edebileceğini belirtti.

Al Sani, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, uzun zamandan bu yana Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) 6 üyesine, İran ile diyalog konusunda yaptığı çağrıyı yineleyerek, "Hükümetimiz bu diyaloğun kurulacağını umuyor ve bunun olması gerektiğini düşünüyor." ifadesini kullandı.

KİK üyesi ülkelerin de kendileriyle aynı umuda sahip olduğunun altını çizen Al Sani, Katar'ın gerekirse ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Al Sani, ABD ve İran arasında bir diyalog sürecinin başlatılması ihtimaline yönelik, "Katar herhangi bir paydaş tarafından istenmesi durumunda müzakerelere ara buluculuk edebilir. Biz başarı istiyoruz, ABD ile İran arasında bir anlaşma olduğunu görmek isteriz." diye konuştu.

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