Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.70
Dolar
5.98
BIST 100
95,571.39
Altın
1,271.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, IDEF 2019 Fuarı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Katar'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İran ile ABD'yi, aralarındaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için diyalog başlatmaya çağırdı.

Serdar Bitmez,Gülşen Topçu   | 02.05.2019
Katar'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Doha

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın kapanışında basına açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgenin daha fazla krizi kaldıramayacağını söyledi.

Tek taraflı alınan yaptırım kararlarının krizlerin çözümünde olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmediklerini belirten Al Sani, İran ile ABD'ye, aralarındaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için diyalog başlatma çağrısı yaptı.

"Katar herkesle diyaloğa girmeye hazır"

Körfez krizinin bölgesel düzeyde iş birliği önünde engel oluşturduğuna değinen Al Sani, Katar'ın herkesle diyaloğa girmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

Trump'tan Kongreye Meksika sınırı için ek 4,5 milyar dolar bütçe talebi

Trump'tan Kongreye Meksika sınırı için ek 4,5 milyar dolar bütçe talebi

ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

'ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor'

'Yahudileri antisemitizm ile hedef alanlar, Müslümanları da İslamofobi ile hedef alıyor'

'Yahudileri antisemitizm ile hedef alanlar, Müslümanları da İslamofobi ile hedef alıyor'
'Raporun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır'

'Raporun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır'
Pompeo'dan 'Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti' iddiası

Pompeo'dan 'Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti' iddiası