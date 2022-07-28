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Dünya

Katar'da yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı

Katar'ın başkenti Doha ve bazı bölgelerinde yoğun yağışlar etkili oldu.

Hacer Başer   | 28.07.2022
Katar'da yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı

Doha

Katar Hava Gözlem İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusu ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarların da eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada yağışların bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarıldı.

Yer yer su birikintileri oluşturan yağışlar ülkedeki bazı yollarda trafiği de olumsuz etkiledi.

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