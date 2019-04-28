Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı düzenleniyor
Katar'da, Türk Hava Kuvvetlerinin de katıldığı "Şahin 21" hava tatbikatı düzenleniyor.
Doha
Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Hava Kuvvetlerinin, başkent Doha'da düzenlediği "Şahin 21" hava tatbikatına, Türk Hava Kuvvetlerinin yanı sıra ABD kuvvetleri, Katar İçişleri Bakanlığı, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri ve ortak özel kuvvetlerden de birlikler katılıyor.
Haberde, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'in, dün tatbikatın yapıldığı bölgeyi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.
Tatbikat 30 Nisan'da sona erecek
Ülkede, 23 Nisan'da başlayan tatbikatın 30 Nisan'da sona ereceği belirtildi.
Katar'da, son iki yılda Türkiye ve ABD'nin de katıldığı pek çok askeri tatbikat düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.