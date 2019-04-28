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Dünya

Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı düzenleniyor

Katar'da, Türk Hava Kuvvetlerinin de katıldığı "Şahin 21" hava tatbikatı düzenleniyor.

Serdar Bitmez,Gülşen Topçu   | 28.04.2019
Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı düzenleniyor

Doha

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Hava Kuvvetlerinin, başkent Doha'da düzenlediği  "Şahin 21" hava tatbikatına, Türk Hava Kuvvetlerinin yanı sıra ABD kuvvetleri, Katar İçişleri Bakanlığı, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri ve ortak özel kuvvetlerden de birlikler katılıyor.

Haberde, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'in, dün tatbikatın yapıldığı bölgeyi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.

Tatbikat 30 Nisan'da sona erecek

Ülkede, 23 Nisan'da başlayan tatbikatın 30 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Katar'da, son iki yılda Türkiye ve ABD'nin de katıldığı pek çok askeri tatbikat düzenlendi.

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